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Общество

Умер народный артист СССР Марк Захаров

Фото с портала Mash

Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР, российский и советский режиссер Марк Захаров умер на 86-ом году жизни. Об этом сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер, пишет портал Mash.

Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни. Время похорон и прощания будет сообщено дополнительно.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола. За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад» и другие. Среди его кинорежиссерских работ -  «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

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