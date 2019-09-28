Умер народный артист СССР Марк Захаров
Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР, российский и советский режиссер Марк Захаров умер на 86-ом году жизни. Об этом сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер, пишет портал Mash.
Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни. Время похорон и прощания будет сообщено дополнительно.
Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола. За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад» и другие. Среди его кинорежиссерских работ - «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».