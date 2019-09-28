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Общество

71-летие празднует 104-й полк псковской дивизии ВДВ

28 сентября в псковском Доме офицеров состоялся концерт в честь 71 годовщины со дня образования 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в торжественном мероприятии приняли участие ветераны, личный состав полка, родственники бойцов, члены общественных воинских организаций, власти города и псковичи.

«71 год великому полку - великой семье. За эти годы полк прошел испытания и выдержал их. Всем известен подвиг 6-й роты, который показал всему миру характер русского солдата», - открыл торжественную церемонию командир полка гвардии полковник Александр Шипов.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил военнослужащих с праздником от имени исполняющей полномочия главы города Елены Полонской. «104-й полк является достойным примером патриотизма, верности ратному делу, большой самоотдачи и мужества. Постоянная работа над собой, совершенствование тактической и физической подготовки позволяет личному составу полка добиваться поставленных целей, демонстрируя мощь и несокрушимость российских Вооруженных сил», - отметил он.

Владимир Воробьев пожелал командиру, ветеранам и личному составу полка крепкого здоровья, мирного неба и мягкого приземления. Заместитель главы муниципалитета также вручил военнослужащим грамоты главы Пскова за добросовестное выполнение воинского долга, обеспечение безопасности на рубежах Родины.

Слова приветствия и поздравления также звучали от администрации Псковского района и ветеранов полка.

Военнослужащим, которые показали лучшие результаты в службе, вручили награды, благодарственные письма и грамоты.

104-й полк был сформирован в 1948 году. Воины полка внесли свой вклад в боях в Афганистане, участвовали в разрешении межнациональных конфликтов в Армении и Азербайджане, Грузии, Киргизии, Прибалтике и Приднестровье, Северной и Южной Осетии, Чечне и других горячих точках.

Трагическая страница в истории полка - гибель 6-й роты в неравном бою 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Десантники сдерживали натиск двух тысяч боевиков. Из 90 бойцов выжили только шестеро. Звание Героя России присвоено 22-м военнослужащим, Орденами Мужества были награждены 69 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

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