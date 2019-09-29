Невельчанка незаконно зарегистрировала в доме гражданина Белоруссии

12:29, 29 сентября 2019, ПАИ

В Невеле местная жительница незаконно поставила на миграционный учет иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Сообщается, что 17 апреля текущего года 58-летняя безработная женщина осуществила фиктивную постановку на регистрационный учет в доме по улице Кирова гражданина Белоруссии. Она дала признательные показания.

Полиция проводит проверку, добавили в ведомстве.