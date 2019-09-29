О безопасном времени использования наушников рассказали врачи

14:28, 29 сентября 2019, ПАИ

Врач-сурдолог, оториноларинголог, специалист «Научно-клинического Центра оториноларингологии» Антон Мачалов рассказал о безопасном времени использования наушников. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению специалиста, без вреда для здоровья слушать музыку в наушниках можно не более двух-трех часов в день, при этом уровень громкости не должен превышать комфортного для слуха уровня – критичным считается уровень в 80 децибелов.

Кроме того, Антон Мачалов советует реже находиться в шумных местах, чтоб избежать долгого воздействия шума на уши. По его мнению, он рекомендует использовать индивидуальные средства защиты.

При наличии жалоб на состояние слуха его необходимо контролировать раз в год, добавил врач.