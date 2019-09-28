80-летнего пенсионера ищут в Бежаницком районе

09:22, 30 сентября 2019, ПАИ

В Бежаницком районе вблизи деревни Большое Иваново пропал 80-летний мужчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, заявка на оказание помощи в поисках поступила от полиции 29 сентября. На данный момент пенсионера не удалось обнаружить, 30 сентября поиски продолжатся силами полиции и местных жителей.

В Стругокрасненском районе продолжают искать тракториста, который пропал в районе деревни Жабенец 21 сентября. Он до сих пор не найден.

28 сентября в Гдовском районе полицейские обнаружили 83-летнюю женщину, которая ушла в лес за грибами и пропала 25 сентября. Поиски велись в районе деревни Сельцы.