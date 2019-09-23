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Пропавшего в лесу тракториста ищут в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе ищут мужчину, который уехал на тракторе в лесной массив вблизи деревни Жабенец. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, заявка на оказание помощи в поисках поступила от полиции 21 сентября. На данный момент пропавшего обнаружить не удалось.

Кроме того, 22 сентября сотрудники МЧС подключились к поискам гражданина, заблудившегося в районе деревни Слепнёво Куньинского района. 23 сентября поисковые работы продолжатся.

17 сентября в Локнянском районе самостоятельно вышла из леса женщина, которая заблудилась во время сбора ягод в районе урочища Снарёво. Она провела в лесу сутки. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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