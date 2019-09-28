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Взявшая в кредит 5 млн рублей псковичка проведёт 5 лет в колонии

52-летняя псковичка привлечена к уголовной ответственности за мошенничество, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с 2010 по 2015 годы женщина получала деньги по кредитам и займам в различных организациях Пскова и не исполняла взятые на себя обязательства по их возврату. Мошенница продолжала брать новые кредиты и тратила их на покупку одежды, обуви, предметов роскоши, туристические поездки. Путем обмана она привлекала к преступлениям знакомых и близких людей, которые выступали в качестве заемщиков или поручителей. Сейчас потерпевшие вынуждены выплачивать задолженность мошенницы по займам. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

За совершение 25 фактов мошенничества суд приговорил псковичку к лишению свободы сроком на 5 лет. Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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