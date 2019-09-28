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За избиение родственника житель Плюсского района предстанет перед судом

В Плюсском районе местный житель предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью родственнику (часть 1 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Плюсского района.

Установлено, что 31 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родственником. После этого он не менее пяти раз ударил его руками и ногами в лицо и грудь. Из-за ударов у потерпевшего было повреждено легкое и сломаны три ребра.

Стражи порядка задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение. Выяснилось также, что мужчина ранее был судим за убийство. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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