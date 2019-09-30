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Общество

В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений

Фото Дарьи Хватковой

Псковская область вошла в число регионов, в которых за январь - август отмечено снижение числа погибших от преступлений (-35%), сообщается на сайте МВД России.

Больше всего людей погибло от преступлений, в частности, в Чечне (+78%), Чукотском АО (+50%), Карачаево-Черкессии (+37,5%), Кабардино-Балкарии (+27,6%), Адыгее (+25,6%) и Новгородской области (+17,4%).

Однако в Псковской области чаще совершаются преступления, совершенные на улицах, площадях, в парках, скверах (+19%). Самый высокий прирост зафиксирован в Чечне (+62,9%) и Татарстане (+21,7%).

Псковская область за январь - август находится в списке регионов с наибольшим удельным весом лиц, совершивших преступления в составе группы (от общего числа выявленных лиц) — 18,8%. Например, в Москве этот показатель составил 22,2%, в Карелии — 17,3. Кроме этого, регион в числе субъектов с наибольшим удельным весом несовершеннолетних, совершивших преступления (от общего числа выявленных лиц) — 6,1%.

Всего в регионе в январе - августе зарегистрировано 5 тысяч 526 преступлений, прирост составил 4%. Тяжких и особо тяжких преступлений зафиксировано 1 тысяча 861, прирост составил 32,9%. Раскрыто (без учета преступлений прошлых лет) 845 преступлений данных категорий. Раскрываемость составила 67,8%.

Помимо этого, в Псковской области растет число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ (113,7%). Выше только у Тверской области (135,4).

Удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в регионе составил 15,3%.

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