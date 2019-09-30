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Общество

Житель Локнянского района попал в тюрьму за хранение тротила

К лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев осудили 32-летнего жителя Локнянского района за хранение тротила, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Суд установил, что на окраине одной из деревень Локнянского района в свежевырытом противопожарном рве рядом с лесным массивом мужчина нашел в песке и подобрал две тротиловые шашки, пригодных для взрыва. Найденные взрывоопасные предметы ранее судимый злоумышленник отнес в свою хозяйственную постройку по месту жительства, где хранил их до обнаружения полицейскими.

Локнянский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретении и хранение взрывчатых веществ). Кроме наказания в виде лишения свободы, он получил штраф в размере 5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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