Житель Локнянского района попал в тюрьму за хранение тротила

13:20, 30 сентября 2019, ПАИ

К лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев осудили 32-летнего жителя Локнянского района за хранение тротила, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Суд установил, что на окраине одной из деревень Локнянского района в свежевырытом противопожарном рве рядом с лесным массивом мужчина нашел в песке и подобрал две тротиловые шашки, пригодных для взрыва. Найденные взрывоопасные предметы ранее судимый злоумышленник отнес в свою хозяйственную постройку по месту жительства, где хранил их до обнаружения полицейскими.

Локнянский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретении и хранение взрывчатых веществ). Кроме наказания в виде лишения свободы, он получил штраф в размере 5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.