Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»

15:32, 30 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил организаторов и участников ралли «Псков Ганзейский» - финала Кубка России за «драйв, адреналин и праздник спорта». Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«Наша Псковская земля — это не только уникальное историческое культурное наследие, но и выдающиеся спортивные традиции, к которым, безусловно, относится и автоспорт», - написал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что особым гостем ралли стал «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ мастер» - победитель ралли-рейдов «Дакар».

27 и 28 сентября в Псковской области состоялось ралли «Псков Ганзейский», которое являлось финалом Кубка России, Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и моносерии LADA Rally Cup, а также третьим этапом Кубка Белоруссии по ралли-спринту.

Участие в соревновании принимали более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия).

Гонка стартовала вечером 27 сентября в центре Пскова, основная часть соревнований прошла 28 сентября. Спортсменам нужно было преодолеть около 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов. 103 километра составила общая протяжённость скоростных участков.

По итогам гонки места распределились следующим образом:

Абсолютный зачёт:

1 место - Дмитрий Воронов (Санкт-Петербург) и Кирилл Еникеев (Москва). Mitsubishi Lancer EVO-VII;

2 место – Павел Щербаков и Алексей Горюнов (Санкт-Петербург), Mitsubishi Lancer EVO-IX;

3 место – Артур Мурадян (Жигулёвск, Самарской области) и Павел Челебаев (Москва), Ford Fiesta R5.

2000Н

1 место – Степан Кондрашов и Алексей Башмаков (Санкт-Петербург), Peugeot 208 R2

2 место – Роман Русских (Гатчина, Ленинградская область) и Алексей Курносов (Санкт-Петербург), Peugeot 208 R2

3 место – Максим Павлов и Сергей Пушкарь (Псков), Ford Fiesta.

1600Н

1 место – Степан Демьянчук и Дмитрий Иванов (Санкт-Петербург), ВАЗ 2108;

2 место – Андрей Коньков и Алексей Будашов (Москва), Honda Civic;

3 место – Сергей Петров и Алексей Орлов (Санкт-Петербург), ВАЗ 21083.

1400Н (и финального этапа LADA RALLY CUP)

1 место – Павел Козлов и Юрий Куликов (Санкт-Петербург), LADA Granta NFR;

2 место – Иван Горнов (Щеглово, Ленинградская область) и Кирилл Ясюков 9Санкт-Петербург), LADA Granta;

3 место – Павел Туфрин и Илья Карпинский (Санкт-Петербург), LADA Granta.

Наша классика (и этапа KRAMAR RALLY CUP)

1 место – Владимир Степанов и Елизавета Савко (Санкт-Петербург), ВАЗ 21053;

2 место – Олег Григорьев (Пушкин) и Эдуард Ионин (Санкт-Петербург), ВАЗ 2101;

3 место – Георгий Кезиков и Сергей Кезиков (Москва), ВАЗ 21053.

Фоторепортажи можно посмотреть тут и тут.