Однополосное движение введут на объездной дороге в Пскове с 19 октября
Однополосное движение на участке объездной дороги под Крестовским путепроводом введут в Пскове с 19 октября по 13 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничение затронет участок объездной дороги напротив здания № 58 на Октябрьском проспекте.
Меры вводятся в связи с ремонтом дороги. В администрации города попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.
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