Однополосное движение введут на объездной дороге в Пскове с 19 октября

17:25, 17 октября 2026, ПАИ

Однополосное движение на участке объездной дороги под Крестовским путепроводом введут в Пскове с 19 октября по 13 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение затронет участок объездной дороги напротив здания № 58 на Октябрьском проспекте.

Меры вводятся в связи с ремонтом дороги. В администрации города попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.