Участок улицы Труда в Пскове перекроют с 20 по 23 октября

17:08, 17 октября 2026, ПАИ

Участок улицы Труда в Пскове будет перекрыт с 20 по 23 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничения затронут участок от улицы Волкова до улицы Школьной. При этом движение городских маршрутных автобусов будет разрешено. Меры вводятся в связи с проведением аварийных работ в инженерных сетях теплоснабжения.

В администрации города попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.