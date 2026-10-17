Участок улицы Труда в Пскове перекроют с 20 по 23 октября
Участок улицы Труда в Пскове будет перекрыт с 20 по 23 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничения затронут участок от улицы Волкова до улицы Школьной. При этом движение городских маршрутных автобусов будет разрешено. Меры вводятся в связи с проведением аварийных работ в инженерных сетях теплоснабжения.
В администрации города попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.
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