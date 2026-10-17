Синоптики рассказали, какой будет погода в Псковской области 18 октября
Облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Псковской области 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночь без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь. Также ночью и утром местами ожидается туман.
Будет дуть северный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +7 до +12.
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