Факты продажи поддельных сертификатов о владении русским языком выявила гдовская прокуратура

16:15, 30 сентября 2019, ПАИ

Прокуратура Гдовского района принимает меры по предотвращению распространения в Сети информации о продаже поддельных документов о владении русским языком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки был выявлен ряд сайтов, на которых размещены сведения, пропагандирующие приобретение поддельных сертификатов о прохождении государственного тестирования по русскому языку для иностранных граждан. На порталах указаны расценки на такие документы, формы заявлений на их получение, контактная информация и способы доставки.

В прокуратуре заметили, что соответствующий сертификат является обязательным документом при получении гражданства Российской Федерации, разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу и патента.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием пресечь распространение сведений о продаже поддельных сертификатов.