Осенний призыв в ряды Вооружённых сил России начался сегодня
Осенний призыв в ряды Вооружённых сил начался в России сегодня, 1 октября.
Напомним, он продлится до 31 декабря. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сообщается, что на срочную службу планируется призвать 133 тысячи человек. Напомним, что в рамках весеннего призыва в армию России было отправлено 150 тысяч человек.
Комментарии: 0 Обсудить >>>