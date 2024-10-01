Осенний призыв в ряды Вооружённых сил России начался сегодня

07:31, 01 октября 2024, ПАИ

Осенний призыв в ряды Вооружённых сил начался в России сегодня, 1 октября.

Напомним, он продлится до 31 декабря. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что на срочную службу планируется призвать 133 тысячи человек. Напомним, что в рамках весеннего призыва в армию России было отправлено 150 тысяч человек.