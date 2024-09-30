Общественный помощник губернатора Псковской области: Я не могу оставить своих подопечных без внимания и помощи

21:15, 30 сентября 2024, ПАИ

Общественный помощник губернатора из Великих Лук Татьяна Щеблыкина рассказала о своём пути, об обязанностях помощника и своём стремлении помочь людям. Об этом сообщается в видеоролике пресс-службы правительства Псковской области.

«Зная, что я являюсь матерью погибшего участника СВО, ко мне стали обращаться за помощью. Потому что я проходила этот путь. И я столкнулась с такими моментами, что помощь нужно было оказывать непосредственно на месте. Особенно эта тема затронула матерей и жён, которые живут в частном секторе. Как раз тогда осень была: это и уборка, и перекопка огорода, и дрова, и так далее. Потом ко мне стали обращаться по поводу оказания гуманитарной помощь, зная, что я выезжаю туда непосредственно на позиции к ребятам. Потихоньку так и получилось, что стала общественным помощником губернатора», – отметила женщина.

Татьяна Щеблыкина родилась в Великих Луках в семье педагогов. За её плечами 20 лет педагогического стажа. Для выполнения роли общественного помощника эти умения пригодились. «Я не могу оставить своих подопечных без внимания и помощи», – призналась Татьяна Щеблыкина.

Она также отметила, что чаще всего вопросы, которые задают родственники военнослужащих, касаются соцгарантий и выплат, волонтёрской работы и медицинской помощи. Возникшие острые проблемы озвучиваются на встречах с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, добавила женщина.