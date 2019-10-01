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Общество

Названа самая популярная песня у россиян

Жители России чаще всего искали в «Яндексе» текст украинской песни группы Kazka «Плакала», сообщает ТАСС со ссылкой на данные обзора статистики запросов пользователей поисковой системы.

«Яндекс» собирал статистику в течение года начиная с 27 сентября 2018 года. Популярность запросов оценивалась по шкале в 100 баллов: чем выше частота поиска текста песни, тем выше рейтинг.

Песня «Плакала» получила максимальный балл и заняла первое место в списке «Яндекса». На второй строчке оказалась композиция Rauf & Faik «Детство», которая набрала всего 36 баллов. Тройку лидеров с 29 баллами замыкает песня Тимы Белорусских «Незабудка».

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