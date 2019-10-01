Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья

11:58, 01 октября 2019, ПАИ

Энергоэффективный многоквартирный жилой дом построят в поселке Дубрава-1 Великолукского района в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 72 млн 425 тыс. 391,20 рубля. Средства предусмотрены в казне Великолукского района на условиях софинансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Псковской области. Проведение аукциона на выполнение работ намечено на 14 октября 2019 года.

В доме будут 56 благоустроенных квартир (студии, однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные) общей площадью не менее 2073,8 кв. м. Здание необходимо ввести в эксплуатацию не позднее 1 октября 2020 года.

Также подрядчику предстоит благоустроить прилегающую территории, сделать проезды и пешеходные дорожки с твердым покрытием и уличным освещением, площадку для сбора твердых бытовых отходов, установить малые архитектурные формы (скамейки, урны, сушилки для белья)

Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» была утверждена 1 апреля. В первом этапе (2019-2020 годы) примут участи Великолукский, Дновский и Новоржевский районы, во втором (2020-2021) – Великолукский и Новоржевский, в третьем (2021-2022) – Великие Луки и Новоржевский район, в четвертом (2022-2023) – Великолукский, Новоржевский, Новосокольнический, Палкинский и Локнянский районы, Великие Луки. На двух последних этапах планируется переселить из аварийного жилья жителей Великолукского района, Великих Лук, Пскова, Печорского, Новосокольнического, Островского и Себежского районов. Всего в новое жилье переедут 2 тыс. 113 человек, проживающих в 168 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными. Расселяемая площадь жилых помещений – 32 тыс. 839 кв. м.

Общий объем финансирования программы составляет 1 млрд 146 млн 869 тыс. 236 рублей.