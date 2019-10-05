Михаил Ведерников поблагодарил псковских педагогов за любовь к своему делу

09:00, 05 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников учителей и преподавателей, ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. «Искренне благодарю вас за ответственный труд и любовь к своему делу. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, благодарных и талантливых учеников», - обратился к педагогам губернатор.

Глава региона отметил, что в Псковской области работают почти 10 тысяч педагогов, и от труда каждого из них зависит квалификация всех специалистов, мировоззрение и система ценностей молодых людей, сохранение традиций и культуры.

Михаил Ведерников констатировал, что в системе образования региона ещё многое предстоит изменить. «Где-то необходим капитальный ремонт, где-то – техническое перевооружение, включая строительство современных спортивных залов, лабораторий и компьютерных классов. Однако у нас уже есть хорошие примеры слаженной работы, которая помогает преобразить образовательную сферу», - подчеркнул губернатор.

Он заметил, что с 2017 года каждое 1 сентября в Псковской области открывается новая школа. Кроме того, в Пскове запущен первый «Кванториум», готовится к открытию второй - в Великих Луках. Повсеместно открываются «Точки роста», ремонтируются спортивные залы, обновляется фонд школьных библиотек. «У нас появились новые возможности мотивации педагогов, а с 2020 года при поддержке Федерации мы запустим программу «Земский учитель», - добавил Михаил Ведерников. Он уверен, что все это в обозримом будущем приведёт к качественному изменению условий работы в сфере образования Псковской области, предоставит новые возможности учителям и школьникам.