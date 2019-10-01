Автомобиль снёс в опору освещения на улице Инженерной в Пскове
35-летняя девушка на автомобиле Hyundai Sonata снесла световую опору в Пскове, сообщила Псковскому агентству информации инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.
Авария произошла 1 октября в 13:00 у дома № 80 по улице Инженерной. Автомобиль занесло при наезде на лужу на проезжей части, после чего он врезался в световую опору, которая не выдержала удара. Автомобиль получил технические повреждения, девушка в ДТП не пострадала.