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Общество

Автомобиль снёс в опору освещения на улице Инженерной в Пскове

Фото Николая Красильникова в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

35-летняя девушка на автомобиле Hyundai Sonata снесла световую опору в Пскове, сообщила Псковскому агентству информации инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Авария произошла 1 октября в 13:00 у дома № 80 по улице Инженерной. Автомобиль занесло при наезде на лужу на проезжей части, после чего он врезался в световую опору, которая не выдержала удара. Автомобиль получил технические повреждения, девушка в ДТП не пострадала.

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