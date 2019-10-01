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Общество

Владимир Путин подписал закон о поддержке российских виноделов

Президент России Владимир Путин подписал закон о субсидиях российским производителям винодельческой продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, субсидии будут выплачиваться в случае недополучения доходов или затрат, вызванных производством алкоголя, предназначенного для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции. Это вина, шампанское, ликерные вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, виноматериалы.

Субсидии могут предоставляться как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Данный закон призван поддержать отечественных виноделов в производстве вина из российского винограда, а не из импортируемого сырья.

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