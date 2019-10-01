Платные парковки у соцобъектов предложили запретить в России

22:27, 01 октября 2019, ПАИ

Депутаты Госдумы России от ЛДПР предложили ввести запрет на платные парковки возле социальных объектов, в частности школ и больниц. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает, что власти регионов могут запретить платные парковки близ ряда социальных объектов, к которым относятся территории, прилегающие к объектам спорта, образовательным и медицинским учреждениям, организациям культуры, органам власти и другие.

По мнению парламентариев, это необходимо для доступа к социальным объектам всех граждан. В настоящее время в России законодательно допускаются платные парковки вблизи школ, детских садов, больниц, поликлиник, организаций культуры, органов государственной власти и других социальных объектов.