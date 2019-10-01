В России стали меньше пить

23:00, 01 октября 2019, ПАИ

С 2003 по 2016 год в России на 43% уменьшилось употребление алкоголя на душу населения, сообщает RT со ссылкой на данные, опубликованные в докладе всемирной организации здравоохранения.

При этом в исследовании отмечается, что употребление спиртного, который не проходил госконтроль, снизилось на 48%, а употребление «легального» алкоголя — на 40%.

Такое резкое снижение употребления алкоголя стало возможным благодаря комплексу мер по контролю за рынком алкоголя. С 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цену на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.

Кроме того, всемирная организация здравоохранения отметила, что благодаря уменьшению уровня общего употребления алкоголя в России сократилась смертность от всех причин. С 2003 по 2018 год смертность сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин. При этом сильно уменьшилось количество смертей из-за употребления алкоголя.