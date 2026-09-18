Голосование на экстерриториальных участках проходит в Псковской области

16:08, 18 сентября 2026, ПАИ

Голосование избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва проходит на экстерриториальных избирательных участках, открытых на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональной избирательной комиссии.



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области







Первые избиратели уже воспользовались этой возможностью и посетили участки, чтобы отдать свой голос за кандидатов и политические партии.

«Это удобный формат, позволяющий реализовать своё избирательное право, находясь вдали от дома», – отметили в облизбиркоме.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.