«Такой формат особенно удобен»: Надежда Васильева выбрала дистанционное голосование на выборах

16:12, 18 сентября 2026, ПАИ

Руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева проголосовала в первый день голосования, 18 сентября, дистанционно.

«При моём плотном рабочем графике такой формат особенно удобен: не нужно отвлекаться от важных дел, чтобы добраться до участка, – всё можно сделать оперативно, не теряя времени», – отметила она в своём канале в мессенджере МАХ.

По её словам, за простотой технологией стоит нечто гораздо более значимое – личная ответственность каждого за то, каким будет будущее населённых пунктов, регионов, нашей Родины.

«Ведь именно голос каждого помогает определять вектор развития, принимать решения, которые напрямую влияют на жизнь людей, в том числе наших защитников и их семей. Призываю каждого не оставаться в стороне и воспользоваться возможностью повлиять на важные для нашего общества решения. Ваш голос имеет значение!» – резюмировала она.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.