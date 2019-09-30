В лесах Себежского района пропал 57-летний мужчина

09:08, 02 октября 2019, ПАИ

В лесах Себежского района пропал 57-летний мужчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 28 сентября он ушел в лесной массив в районе поселка Сосновый Бор и не вернулся. Заявка на оказание помощи в поисках пропавшего поступила 2 октября, пока что его найти не удалось. На 2 октября поиски запланированы.

В Бежаницком районе продолжают искать 80-летнего мужчину, которого последний раз видели вблизи деревни Большое Иваново. Его ищут с 29 сентября, на данный момент пенсионер не обнаружен.

28 сентября в Гдовском районе была найдена 83-летняя женщина, которая почти неделю провела в лесу, питаясь ягодами. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.