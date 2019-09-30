Гдовская пенсионерка почти неделю провела в лесу, питаясь ягодами

15:57, 30 сентября 2019, ПАИ

В Гдовском районе 83-летняя женщина почти неделю провела в лесу, питаясь ягодами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка ушла в лес в районе деревни Сельцы 23 сентября. Её поиски начались 25 сентября силами полицейских и сотрудников МЧС. 28 сентября стражам порядка удалось найти пенсионерку в лесном массиве, её состояние было удовлетворительным. Женщина питалась в лесу, чем могла, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские доставили пенсионерку по месту жительства, после чего её обследовали медицинские работники.