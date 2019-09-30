Ванная в великолукской коммуналке чуть не сгорела из-за короткого замыкания

09:23, 02 октября 2019, ПАИ

1 октября в 22:39 в Великих Луках на улице Вокзальной в коммунальной квартире произошел пожар в ванной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, обгорели стиральная машина и стена, был закопчен потолок. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в розетке. Возгорание было потушено до прибытия пожарных подразделений.

В 7:15 в Новоржеве на улице Рабочее-Крестьянской сгорело бесхозное строение. Причиной пожара названо неосторожное обращение неизвестного лица с огнём. Пострадавших и погибших нет.