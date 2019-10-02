Пьяный пскович ударился головой о проезжающий поезд

11:02, 02 октября 2019, ПАИ

41-летний житель Пскова ударился головой о проезжающий маневровый тепловоз в Новоскольниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

30 сентября в 21:37 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде станции Новосокольники Псковской области (507 км Себежской стороны) тепловоз сбил мужчину.

Отмечается, что безработный пскович стоял на нерегулируемом переезде и пропускал маневренный поезд. В связи с тем, что он находился в нетрезвом состоянии, его качнуло, и он ударился головой о вагон. В результате мужчину отбросило на железнодорожную насыпь.

Гражданина госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.