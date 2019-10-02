0
14:43
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
14:22
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
14:18
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
13:45
Программу социально-экономического развития Псковской области окончательно согласуют 4 октября
12:06
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
10:59
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль
10:52
Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области
Еще новости
Общество

В съезде директоров домов культуры в Уфе приняли участие представители Псковской области

Начальник отдела культурной политики комитета по культуре Псковской области Наталья Клейменова и директор МБУК «Центр культуры «Юбилейный» города Остров Надежда Никифорова побывали на втором Всероссийском съезде директоров культурно-досуговых учреждений, который состоялся в Уфе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая пленарное заседание, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова отметила роль клубных учреждений в культурной жизни страны. «Приятно, что проведение Всероссийского съезда директоров клубных учреждений уже входит в традицию. Есть интерес, есть обратная связь. Клубы — это самые массовые учреждения культуры, можно даже сказать, идеологи и проводники культурных запросов и потребностей всех категорий населения», — отметила она, добавив, что с 2016 года по нескольким программам, включая партийный проект «Культура малой Родины», удалось построить, реконструировать, отремонтировать и переоснастить более 6 тысяч домов культуры по всей стране.

«Мы продолжаем эту работу в рамках нацпроекта «Культура». Уже по итогам этого года будут сданы около 300 объектов в 65 регионах страны. На сегодняшний день больше 50 уже введены в эксплуатацию», — рассказала Ольга Ярилова. Она призвала активнее участвовать в конкурсных процедурах и напомнила, что дома культуры могут стать основой для виртуальных концертных залов и модернизированных кинотеатров, которые будут открываться в ближайшие годы в рамках нацпроекта.

Участники заседания также обсудили другие возможности, которые открываются для клубных учреждений с реализацией национального проекта «Культура».

В Псковской области реализуется федеральный проект «Культура малой Родины», который поддерживает «Единая Россия». В его рамках осуществляются мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В этом году в проекте принимают участие 25 культурно-досуговых учреждений из 20 районов. На ремонтные работы направлено порядка 11,5 млн рублей, на укрепление материально-технической базы — более 10 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
02 октября 2019
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
02 октября 2019
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
02 октября 2019
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
Программу социально-экономического развития Псковской области окончательно согласуют 4 октября
02 октября 2019
Программу социально-экономического развития Псковской области окончательно согласуют 4 октября
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
02 октября 2019
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль
02 октября 2019
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль
Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области
02 октября 2019
Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области
Расчистка и углубление дна реки Великой начались в Пскове
02 октября 2019
Расчистка и углубление дна реки Великой начались в Пскове

Идет загрузка...