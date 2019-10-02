В съезде директоров домов культуры в Уфе приняли участие представители Псковской области

11:42, 02 октября 2019, ПАИ

Начальник отдела культурной политики комитета по культуре Псковской области Наталья Клейменова и директор МБУК «Центр культуры «Юбилейный» города Остров Надежда Никифорова побывали на втором Всероссийском съезде директоров культурно-досуговых учреждений, который состоялся в Уфе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая пленарное заседание, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова отметила роль клубных учреждений в культурной жизни страны. «Приятно, что проведение Всероссийского съезда директоров клубных учреждений уже входит в традицию. Есть интерес, есть обратная связь. Клубы — это самые массовые учреждения культуры, можно даже сказать, идеологи и проводники культурных запросов и потребностей всех категорий населения», — отметила она, добавив, что с 2016 года по нескольким программам, включая партийный проект «Культура малой Родины», удалось построить, реконструировать, отремонтировать и переоснастить более 6 тысяч домов культуры по всей стране.

«Мы продолжаем эту работу в рамках нацпроекта «Культура». Уже по итогам этого года будут сданы около 300 объектов в 65 регионах страны. На сегодняшний день больше 50 уже введены в эксплуатацию», — рассказала Ольга Ярилова. Она призвала активнее участвовать в конкурсных процедурах и напомнила, что дома культуры могут стать основой для виртуальных концертных залов и модернизированных кинотеатров, которые будут открываться в ближайшие годы в рамках нацпроекта.

Участники заседания также обсудили другие возможности, которые открываются для клубных учреждений с реализацией национального проекта «Культура».

В Псковской области реализуется федеральный проект «Культура малой Родины», который поддерживает «Единая Россия». В его рамках осуществляются мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В этом году в проекте принимают участие 25 культурно-досуговых учреждений из 20 районов. На ремонтные работы направлено порядка 11,5 млн рублей, на укрепление материально-технической базы — более 10 млн рублей.