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Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства

«Сегодня мы находимся в тесном и достаточно конструктивном диалоге с правительством России, нас слышат во всех кабинетах и понимают ситуацию в регионе», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 2 октября на встрече с руководителями предприятий Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что сейчас перед областными властями стоит достаточно много задач. Он подчеркнул, что в регионе в активной фазе находится реализация нацпроектов, а также разрабатывается комплекс дополнительных мер. В частности, речь идёт в том числе и об утверждении программы социально-экономического развития Псковской области.

Михаил Ведерников также отметил, что уже сейчас есть ряд направлений, по которым Псковская область показывает неплохие результаты. «Это и сельское хозяйство, и туризм, и промышленность, которая занимает весомый блок программы социально-экономического развития Псковской области», - подчеркнул он и добавил, что программа будет пятилетней.

Глава региона также подчеркнул, что проблемные вопросы региона он обсуждает с федеральными министрами. По его словам, 1 октября у вице-премьера Татьяны Голиковой обсуждались проблемные вопросы первичного звена здравоохранения, а 3 октября в Псковскую область приедут два заместителя Минобороны. «Будем говорить о подвигах 6-ой роты и разведчиков, передаче имущества в Острове-3 на баланс муниципалитета и еще о ряде важных для региона вопросов», - сообщил глава региона.

Губернатор напомнил, что недавно состоялась встреча с промышленниками в Великих Луках. «Я считаю, что стоит поговорить о том, чтобы два раза в год проводить стратегические сессии, на которых мы бы могли без галстуков, регалий и званий в командном формате определить перспективные точки роста и обсудить проблемы», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что областные власти планируют посетить с бизнес-миссией Ригу с 7 по 9 октября.

После этого Михаил Ведерников вручил почетную грамоту губернатора руководителю НО «Союз промышленников и предпринимателей Псковской области», депутату Госдумы России Александру Козловскому, благодарственные письма администрации Псковской области директору «Псков-Полимера», депутату регионального парламента Юрию Сорокину, гендиректору «ПЭМЗ» Александру Лазареву.

Александр Козловский после награждения подчеркнул, что полезно держать руку на пульсе с теми проблемами, с которыми сталкиваемся. Он пожелал всем благотворной работы, и чтобы эти встречи стали регулярными.

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