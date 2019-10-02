Условную утечку аммиака ликвидировали на Псковском молочном заводе

16:59, 02 октября 2019, ПАИ

2 октября в Пскове на Псковском городском молочном заводе в рамках второго этапа всероссийской тренировки по гражданской обороне прошло тактико-специальное учение по ликвидации последствий аварии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно тактическому замыслу учений, в результате разгерметизации холодильной установки на предприятии произошла утечка аммиака. Силы газоспасательного звена объекта пытались устранить утечку химического вещества, но произошел взрыв аммиачно-воздушной смеси и возник пожарю. В результате чего погибло два человека, пострадало три. На месте аварии находилось 20 работников предприятия, получившие различные степени химического отравления.

Администрация объекта сообщила о случившемся в службу МЧС и организовала эвакуацию персонала. На место чрезвычайной ситуации прибыли газоспасатели, пожарные, полиция, скорая помощь.

Сотрудники МЧС провели разведку, поиск пострадавших, эвакуацию их в безопасную зону, которую в ходе учений с помощью газоанализаторов определили работники Роспотребнадзора. Затем условно пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи.

Перед спасателями стояли две задачи: ликвидировать условное возгорание и осадить аммиачное облако. Вторая бала решена с помощью водного распылителя веерного типа. Затем была организована разведка прилегающих территорий на наличие других участков заражения аммиаком.

«В результате учений последствия условной чрезвычайной ситуации были ликвидированы», - отметили в пресс-службе регионального ведомства.