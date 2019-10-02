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Общество

Названо опасное для здоровья российское молоко

Экспертный центр «Росконтроль» провел исследование пастеризованного молока 3,2% жирности, стоимость которого на российских прилавках варьируется от 48 до 97 рублей. Результаты опубликованы на сайте организации.

В проверке приняла участие продукция семи российских марок «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «36 копеек», «Село зеленое», Globus, «Искренне Ваш», «Зеленая линия/Маркет».

В молоке «36 копеек» и «Авида» выявлено нарушение обязательных требований безопасности. У этих образцов зафиксирован слишком высокий уровень микробной обсемененности мезофильной микрофлорой: в четыре раза больше допустимого у «Авида» и в 76 раз у «36 копеек». Указанные две марки специалисты занесли в черный список и не рекомендовали их к покупке.

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