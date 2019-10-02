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Общество

Уроки налоговой грамотности проведены для школьников Пскова и Гдова

Для старшеклассников гдовской и двух псковских школ сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области организовали и провели уроки налоговой грамотности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ведомстве.

Сотрудники отдела работы с налогоплательщиками инспекции рассказали об истории возникновения налоговой системы, ученики узнали о том, какие налоги были в прошлом в разных странах, и какие виды налогов существуют в России сейчас, структуре налоговых органов и налоговом законодательстве.

В ходе встреч ребята получили также представление о том, как формируется бюджет страны и как важна налоговая культура для развития государства и Псковской области. Как отмечают сотрудники инспекции, знания по налогам и сборам, полученные в ходе подобных уроков, помогают школьникам расширять кругозор, обогащать словарный запас понятиями из сфер налогообложения, экономики, права.

Кроме того, налоговые инспекторы подробно рассказали об основных электронных сервисах и их развитии, а также о возможностях и преимуществах использования данных интернет-ресурсов. Старшеклассникам наглядно продемонстрировали работу электронных сервисов ФНС России, в том числе «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Налоговики также уделили внимание информационным кампаниям, которые в настоящее время проводит налоговая служба, в частности, по побуждению граждан к погашению задолженности за прошлые налоговые периоды и своевременной оплате налогов за 2018 год.

Диалог оказался конструктивным и полезным, прошел в игровой, интересной для учеников форме, а школьники получили исчерпывающие ответы на все заданные вопросы.

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