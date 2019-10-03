Минтруд РФ рекомендовал компаниям запретить дорогие подарки для работников

09:29, 03 октября 2019, ПАИ

Минтруд России предлагает ограничить стоимость подарка сотрудникам в частных организациях в целях борьбы с коррупцией, пишет газета «Известия» со ссылкой на разработанные ведомством методические рекомендации.

В частности, ведомство предлагает определять на работе подразделение или работника, который будет отвечать за борьбу со взяточничеством, а также рекомендует разработать документы по антикоррупционной политике. Минтруд также предлагает открыть анонимную горячую линию или форму для обращений на корпоративном портале.

Кроме того, министерство рекомендует по аналогии с чиновниками, учителями и врачами установить максимальную стоимость презентов для сотрудников или даже обязать их декларировать подарки.