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Происшествия

В Смоленской области ищут свидетелей гибели женщины под колёсами псковского грузовика

УМВД по Смоленской области ищет очевидцев наезда грузового автомобиля с регистрационными знаками Псковской области на женщину.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, авария произошла 6 сентября.

В ходе предварительного следствия установлено, что 40-летний водитель  грузового автомобиля «АФ 4743Ф» (госномер Х148КТ60) на 333-м километре трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Белоруссией в деревне Мурыгино выехал на запрещающий красный сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе и сбил 42-летнюю женщину. Пешеход погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Всех, кому что-либо известно о произошедшем ДТП, просят обратиться  по телефонам 8 (4812) 77-46-42, 8951-708-33-76 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями следственного управления УМВД России по Смоленской области).

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