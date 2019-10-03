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Общество

Салон «Спа без дна» будет бороться за «Народное признание – 2019»

Салон «Спа без дна» будет бороться за Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис». Заявку в адрес редакции Псковского агентства информации прислала Светлана Кучина.

«Это лучший спа-салон города Пскова. Место, где работают настоящие профессионалы своего дела. Приятная атмосфера, разнообразные процедуры, персонал всегда готов ответить на любой вопрос и посоветовать ту или иную процедуру или продукт. «Спа без дна» имеет лучший сервис в городе», - написала псковичка.

Приём заявок на соискание премии продлится до 12:00 5 декабря. Претендовать на награду и выдвигать номинантов может кто угодно. Важно, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо желательно вложить фотографию соискателя награды.

Победители определятся по итогам двух туров народного голосования на сайте Псковского агентства информации, свои баллы расставят и члены жюри, в состав которого войдут победители прошлых лет, представители власти, общественники.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Учредителями премии «Народное признание» выступают Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда присуждалась по итогам 2010 года. О том, кто получал награды в разные годы, можно прочесть здесь:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание-2018».

 

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