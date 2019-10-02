Этап Всероссийской олимпиады Центризбиркома «Софиум» стартует в Псковской области

12:23, 03 октября 2019, ПАИ

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву и избирательному процессу «Софиум» стартовал в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии региона.

Основной целью олимпиады является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры будущих избирателей, а также мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного права и избирательного процесса.

В олимпиаде могут принять учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов. На каждом из двух этапов – региональном и федеральном – школьникам предстоит продемонстрировать различные знания и умения, творческие способности. На уровне субъекта участники олимпиады решат пять ситуационных задач и выполнят творческое задание. Федеральный уровень предусматривает задания повышенной сложности: тестирование и устная защита решения ситуационной задачи.

Всероссийская олимпиада пройдет с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года. Заключительный этап состоится в ЦИК России.

Победители и призеры будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени. Ученики 9-х и 10-х классов, ставшие победителями, получат допуск к участию в заключительном этапе олимпиады в следующем учебном году, минуя региональный. Одиннадцатиклассники будут иметь преимущество при поступлении в Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Те, кто покажет высокие результаты, но не станет победителем, получат благодарственные письма и сертификаты.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова обратила внимание на сочетание смыслов, заложенных в наименовании «Софиум», – мудрость и социум. «Это интересно», − отметила она.

Организатор регионального этапа олимпиады – Избирательная комиссия Псковской области, всероссийского этапа - ЦИК России совместно с Министерством просвещения РФ, Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии РФ.