Александр Братчиков стал координатором проекта «Городская среда»

16:54, 03 октября 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Братчиков стал координатором партийного проекта «Городская среда», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Такое решение приняли 3 октября на заседании президиума регионального политсовета. «Для Александра Николаевича это существенная нагрузка, работы на посту главы администрации города у него хватает, но он найдет время по-настоящему заняться этим проектом и справится с поставленными задачами», - отметил секретарь регионального отделения партии Александр Котов.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.