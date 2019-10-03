Создательница приюта «Дом белого аиста» в Гдовском районе номинирована на «Народное признание»

18:23, 03 октября 2019, ПАИ

Кандидат биологических наук, орнитолог, научный сотрудник заказника «Ремдовский», создатель волонтёрского центра помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе Марина Сиденко претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова.

«Марина Сиденко - неутомимый борец за сохранение уникальной флоры и фауны Гдовского края и непосредственно Ремдовского заказника. Самой поддерживаемой её инициативой стало создание приюта для раненых птиц «Дом белого аиста». Марина начинала создавать приют для аистов практически в одиночку, но её поддержали тысячи людей и сегодня спасена жизнь десятков птиц, попавших в беду. Это яркий пример того, как нужно любить природу и учить этому всех окружающих. Марина кроме забот о птицах ведёт колоссальную разъяснительную и экскурсионную работу с детьми. Это достойно и уважения, и нашего признания», - отмечается в заявке.

В этом году премия «Народное признание» отмечает десятилетие. Она будет присуждена в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия – здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду.

Учредители премии - Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».