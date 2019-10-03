Благоустройство городского вала продолжается в Опочке

17:54, 03 октября 2019, ПАИ

В Опочке на территории городского вала идут подготовительные работы к проведению благоустройства территории. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, вице-губернатор Василий Осипов провёл в районном центре выездное совещание и проконтролировал ход работ на объекте.

Сейчас площадку на валу и рядом с ним расчищают от деревьев и кустарников, проводится демонтаж старой сцены и детской площадки, идут ремонты лестниц и мостов. Также ведутся земляные работы, необходимые для устройства пешеходных дорожек, автомобильной стоянки, лабиринта, детской площадки и мельницы.

Василий Осипов порекомендовал подрядчику уделить особое внимание организации труда на строительной площадке, а также ускорить темпы проведения работ по благоустройству территории, чтобы не сорвать сроки.

На валу появится пешеходное пространство из двух зон: тихой, для спокойного отдыха и прогулок, и громкой, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом.

Для этого на валу проведут ландшафтные работы, обустроят зеленые зоны, установят малые архитектурные формы, освещение, создадут инфраструктуру для маломобильных групп населения. На протоках реки Великой планируется восстановить водяную мельницу, которая была здесь ранее. Запланирована также расчистка территории, очистка и углубление русла каналов Великой, организация водоотведения, электроосвещения и видеонаблюдения.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на благоустройство городского вала в Опочке выделено 50 млн рублей. Всего планируется благоустроить порядка 8 гектаров городского пространства. В основу проект благоустройства городского вала положены предложения и пожелания жителей муниципального образования.