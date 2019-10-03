Правовое поле для деятельности гидов-переводчиков предложили создать депутаты Северо-Запада

20:43, 03 октября 2019, ПАИ

3 октября на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму была рассмотрена инициатива Мурманской областной Думы о необходимости совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

По мнению мурманских депутатов, в настоящий момент в сфере туризма целое отраслевое подразделение гидов-переводчиков работает вне правового поля.

«Например, в ситуации с обслуживанием туристических групп из Китая в условиях крайнего дефицита гидов-переводчиков со знанием китайского языка группы обслуживаются неквалифицированными китайскими кадрами, зачастую не имеющими для этого ни должной подготовки, ни необходимых для работы документов. Такие гиды не всегда хорошо знают историю нашего государства. Туристы в итоге получают не ту услугу, а вместе с тем наши специалисты теряют работу. Во многих европейских странах сложился порядок сертификации гидов-переводчиков, защищающий государственные интересы и интересы предпринимателей, работающих в этой сфере», - заявил член парламентского комитета, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов.

Коллегу поддержал член постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству, председатель профильной комиссии по туристской индустрии Андрей Горшечников. Депутат сообщил, что парламент Санкт-Петербурга уже направил аналогичную инициативу в Государственную Думу, «но лишней поддержка не будет». Согласно предложенному проекту все сотрудники должны проходить обязательную аттестацию, которая докажет готовность проводника к просветительской деятельности, обязательным условием при этом должно быть российское гражданство.

Чёткое законодательное регулирование деятельности гидов-переводчиков, по мнению членов парламентского комитета, поможет создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг.

Председатель комитета по культурной политике и туризму, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко по итогам обсуждения предложил коллегам, не дублируя работу депутатов из Санкт-Петербурга, собрать в своих субъектах предложения экспертов, связанных с работой гидов-переводчиков, и по итогам обратной связи направить в комитет заключение. «После этого мы выступим со своей инициативой, в которой будут содержаться поправки, отражающие специфику субъектов Северо-Запада. Их мы и направим в Государственную Думу», - предложил Виктор Остренко.