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Общество

Грузия ожидает возобновления авиаперелетов с Россией

Грузия ожидает возобновления авиасообщения с России в скором времени. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на спецпредставителя грузинского премьера по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

По мнению источника в российских правительственных кругах, препятствий для этого уже нет.

«Заморозка авиаперелетов произошла сугубо по причине угрозы безопасности граждан РФ. Сейчас риски фактически устранены. Мы со своей стороны не видим препятствий для рассмотрения вопроса о возобновлении авиасообщения», — пояснил собеседник «Известий».

Также сообщается, что скоро стороны продолжат диалог по нормализации отношений и снятии визовых ограничений для жителей Грузии.

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