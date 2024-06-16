Митрополит Арсений совершил литургию в неделю 7-ю по Пасхе в храме Святых Космы и Дамиана в Пскове

20:45, 16 июня 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил Божественную литургию в храме Святых Космы и Дамиана (с Примостья) города Пскова сегодня, 16 июня, в неделю 7-ю по Пасхе святых отцов I Вселенского собора. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополиту Арсению сослужили благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма Святых Космы и Дамиана иерей Михаил Фёдоров, клирик храма Святых Жён-мироносиц города Пскова иерей Павел Орлов. Диаконский чин возглавил клирик храма Святых Жён-мироносиц города Пскова протодиакон Сергий Завьялов.

Песнопения литургии исполнили архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане.

По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.