В Псковской области открыли заезд «Юнармейский норматив» в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа»
На территории паломнического центра «Дом паломника» Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи стартовала смена «Юнармейский норматив». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Участниками форума стали около 200 юнармейцев из разных регионов России.
В программе предусмотрены уроки мужества, знакомство с историей Родины, сборка и разборка автомата. В программе также будут занятия по физической подготовке: курс молодого бойца, строевая подготовка, туристская подготовка, а также мастер-классы экспертов.
Отметим, первый в году заезд «Истоки. Школа» открылся 9 июня. В течение недели ребята работали над актуальными вопросами и проблемами современного русского языка и литературы, над эффективной межнациональной коммуникацией и новыми возможностями развития диалога культур.
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В Псковской области открыли заезд «Юнармейский норматив» в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа»
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