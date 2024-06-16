Студенты и преподаватели медколледжа Великих Лук были отмечены почётными наградами

18:31, 16 июня 2024, ПАИ

Студенты и преподаватели медицинского колледжа Великих Лук были отмечены почётными наградами в честь Дня медицинского работника. Об этом ПАИ сообщил в комитете по здравоохранению Псковской области.

В Великих Луках состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина вручила почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам Великолукского медицинского колледжа.

Церемония награждения продолжилась в стенах медицинского колледжа, где также были отмечены студенты, активно участвующие в жизни учебного заведения и демонстрирующие стремление к будущей профессиональной деятельности.