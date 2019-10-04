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Общество

Водоснабжение восстановили на улице Железнодорожной в Острове

В Острове на улице Железнодорожной по требованию прокуратуры было восстановлено водоснабжение пяти жилых домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки было установлено, что администрация Островского района не исполняла обязанность по организации водоснабжения населения Острова. Из-за неисправности водоразборной колонки жители пяти домов на улице Железнодорожной длительное время не получали водоснабжение.

В этой связи межрайонный прокурор внес в адрес главы Островского района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. После этого были произведены необходимые ремонтные работы и восстановлено водоснабжение.

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