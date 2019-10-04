Проект в форме православного фестиваля искусств запускает Псковский драмтеатр

12:23, 04 октября 2019, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина начинается реализация творческого проекта «Псков как зеркало истории православия в России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Проект в форме православного фестиваля искусств, включает в себя театральные, музыкальные и художественные события. Партнёром проекта выступает «Лига молодёжи Псковской области». Поддержку проекту оказывает Министерство культуры РФ, а также Псковская Епархия.

В частности, в рамках проекта состоится выставка живописи Елены Черкасовой «Возвращение голубки», которая откроется в галерее «ЦЕХ» 10 октября. Елена Черкасова – профессиональный художник. Она изобретает собственный визуальный язык, вбирающий в себя множество традиций искусства разных эпох.

«Черкасова – сознательный и последовательный христианский художник. Все её картины – это иллюстрации-интерпретации к книгам Ветхого и Нового завета, к псалмам и тропарям, к житиям святых. За ними стоит серьёзный труд души и ума, они удивляют внимательного зрителя и богословской глубиной, и неожиданным поворотом мысли, и остроумными, смелыми решениями. Картины Черкасовой часто хочется назвать вдохновенными и дерзновенными, и это чудесно – смелость мысли и смелость воображения явно входят в число ярких свойств её таланта», - отметил поэт, филолог, культуролог Михаил Кукин.

Выставка откроется в галерее «ЦЕХ» 10 октября в 16:00. В программе запланирован концерт ансамбля старинной русской музыки «Будимир» под руководством артиста Псковского театра драмы Максима Плеханова. Прозвучат русские народные песни, духовные стихи, православные канты.

Вход свободный.