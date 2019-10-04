К 2021 году в Псковской области удвоится число пожилых людей, пользующихся услугами врача-гериатра

15:01, 04 октября 2019, ПАИ

К 2021 году в Псковской области удвоится число пожилых людей, пользующихся услугами врача-гериатра. Порядка 800 пациентов будут направляться на стационарное лечение в гериатрические отделения, созданные на базе лечебных заведений области, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольгу Евстигнееву.

Всего в регионе около 190 тысяч пожилых людей, которым может потребоваться помощь врачей-гериатров.

«Благодаря участию в нацпроекте «Демография», Псковская область сможет существенно повысить уровень госпитализации на геронтологические койки граждан старше 60 лет. В 2021 году откроется гериатрическое отделение в Великих Луках, и уровень госпитализации увеличится более, чем в два раза, так как на стационарное лечение по профилю «гериатрия» ежегодно будут направляться 800 пациентов», - уточнила Ольга Евстигнеева.

В 2018 году обучение работе с пожилыми пациентами прошел 21 псковский врач, а 20 медсестер повысили свою квалификацию по программе «Сестринское дело в гериатрии». В этом году сертификат по специальности «гериатрия» получат еще пять псковских врачей. На базе Псковского госпиталя для ветеранов войн открылся и первый в регионе гериатрический кабинет.

Помимо госпиталя врачи-гериатры будут также работать в городской поликлинике и в великолукской межрайонной больнице. «Это крайне важно для наших граждан. Ведь врач-гериатр работает с пожилыми людьми, которые имеют различные особенности организма. Им не подходят те же лекарства, которые применимы для людей более молодого возраста, поэтому врач должен применять особенные методы лечения, чтобы продлевать жизнь пациента», - заявила председатель областного комитета по социальной защите.